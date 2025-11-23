¡ÖÀÎ¤«¤é»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×J1¾º³Ê¤Ë²¦¼ê¤ò·ü¤±¤¿V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¦¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤ÎÌóÂ«
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÄ¹ºê2¡½1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡Ë
¡¡Á°Àá2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬Æ±1°Ì¤Î¿å¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò69¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£Á°Àá4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò66¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿å¸Í¡¢Ä¹ºê¤È¤â¾º³Ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£Ä¹ºê¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡ºò½©¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï¡¢Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î2Ëü4¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£1¡½1¤Î¸åÈ¾20Ê¬¤ËMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥¸¥§¥º¥¹¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¹âÌÚÂöÌé´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¾¡Íø¤·¡¢É¬¤º¥·¥ã¡¼¥ì¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÌóÂ«¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÀë¸À¡£¡ÖÀÎ¤«¤é»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤·¤Æº£¤ÎÄ¹ºê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë²Á¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹âÌÚ´ÆÆÄ¤Ï¡¢2013¡Á18Ç¯¤ËÂ³¤¡¢Ä¹ºê¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î»Ø´ø¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡ÖALL¡¡NAGASAKI¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë2Ëü¿ÍÄ¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡Öµ¬³Ê³°¤ÎÀ¼±ç¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â³¹¤ò¾¯¤·¤Õ¤é¤Õ¤é¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£³¹Ãæ¤Ç¤Î¤½¤¦¤¤¤¦·Ê¿§¤ò¸«¤¿»þ¡¢¡Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÀ¼±ç¤Ê¤É¡ËÄ¾ÀÜÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢Æü¾ï¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£