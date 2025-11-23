¡Ö½÷À¤¬¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡× 63ºÐ¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿µ¿¤¤¤Ç81ºÐ¤ÎÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá ½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡áÀÅ²¬¸©
11·î23ÆüÃëº¢¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿63ºÐ¤Î½÷À¤ò·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤¿¤È¤·¤Æ¡¢81ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
11·î23Æü¸á¸å0»þ45Ê¬º¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÅì¼ãÎÓÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à63ºÐ¤Î½÷À¤Ç¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÇëµÖ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤Î81ºÐ¤ÎÃË¤ò¡¢²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö½÷À¤¬¥¼¥Ö¥é¥¾ー¥ó¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£