¡È¤¤¤º¤Ã¤Ñ¤³¡É¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë °ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤¬ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤ò³«ºÅ¡áÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô
ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Ç¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°Åç»Ô¤Ç11·î23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡Ö¤¤¤º¤Ï¤³¤Í¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¡£
ÃÏ¸µ¤Î°ËÆ¦È¢º¬Å´Æ»¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Î¾è¤êÊª¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤«¤éÀö¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÇÑ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥¹¤Ë¼«Í³¤ËÍî½ñ¤¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥³ー¥Êー¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒË¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡Ó¡Ö¡ÊÀö¼ÖÂÎ¸³¤Ç¡Ë¿å¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ó¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡× ¡Ö»°Åç¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤¤¤º¤Ã¤Ñ¤³¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤è¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
Ë¬¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ë¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£