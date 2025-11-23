LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡¢2026Ç¯2·îÅìµþ¤Ë¤Æ¾å±é·èÄê¡ª ¡ª
À¸±éÁÕ¡¦À¸²Î¾§¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿ÉñÂæ¤Ç´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤ÀLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥ê¡¼¥º4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Û¤Î¾å±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºîÉñÂæ¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×1´ü¤ÎÆâÍÆ¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ°ìËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉÁ¤ÀÚ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£ÉñÂæ¤È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆóËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¿ï»þ¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤Î¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)¡ÛBlu-ray¡õDVD¤Ë¡¢ËÜ¸ø±é¤ÎºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ·ô¤ÎÉõÆþ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎBlu-ray¡õDVDÉõÆþºÇÂ®Àè¹Ô¤Ï26Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¡Á¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¸ø±é¾ðÊó
¡ØLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2026 RE:boot¡Ù
¸ø±é»þ´ü¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯2·î23Æü(·î¡¦½Ë)
²ñ¾ì¡§THEATER MILANO-Za
¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡Ú¸¶ºî¡Û¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤é MAX¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¡¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×
¡ÚµÓËÜ¡¦±é½Ð¡Û»³ºê ÉË
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¸åÆ£¤Ò¤È¤ê¡§¼éÇµ¤Þ¤â
°ËÃÏÃÎÆú²Æ¡§ÂçÃÝÈþ´õ
»³ÅÄ¥ê¥ç¥¦¡§¾®»³Æâ²Öô¥
´îÂ¿°êÂå¡§Âç¿¹Ì¤Íè°á
°ËÃÏÃÎÀ±²Î¡§»³ºêÎ¤ºÌ
£Ð£Á¤µ¤ó¡§ËÙ ½ÕºÚ
×¢°æ¤¤¯¤ê¡§·îÀî Îè
´ä²¼»ÖËã¡§Ì¤·ëÆà
¥®¥¿ÃË¡§¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¿¡½
¥Õ¥¡¥ó£±¹æ¡§¿¹ËÜ¤µ¤¯¤é
¥Õ¥¡¥ó£²¹æ¡§Ãæ¶¶º»Î¤Çµ
¸åÆ£Ä¾¼ù/µÈÅÄ¶ä¼¡Ïº¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
¸åÆ£ÈþÃÒÂå/À¶¿å¥¤¥é¥¤¥¶¡§ÀÆÆ£¿ðµ¨
¸åÆ£¤Õ¤¿¤ê¡§ÄÅµ×°æÍºé/Å·Ìî³ð°¦¡ÊW¥¥ã¥¹¥È¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
Èþ½Ñ¡§ÃÝî´ÆàÄÅ»Ò
¾ÈÌÀ¡§¾¡ËÜ±Ñ»Ö¡ÊLighting Lab¡Ë
²»¶Á¡§ÃæÅç Áï¡ÊALMIGHTY¡Ë
±ÇÁü¡§¿¹ ¤¹¤ß¤ì
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡§ÀõÌî¹¯Ç·
°á¾Ø¡§ÌÚÂ¼½Õ»Ò¡Ê²ÖÅí¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¡Ë¡¿º´Æ£·ûÌé
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§»åÀîÃÒÊ¸¡ÊSTRINGS¡Ë
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÆïÀ¥ÂóºÈ¡ÊOVERCOME MUSIC¡Ë
²»³Ú¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡§Kuboty
¥í¡¼¥Ç¥£¡¼¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¡§¥Á¡¼¥à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö
¾®Æ»¶ñ¡§±©Ä»·ò°ì
±é½Ð½õ¼ê¡§Æ£Åè ·Ã
ÉñÂæ´ÆÆÄ¡§ÃçÎ¤ ÎÉ
ÀëÅÁÈþ½Ñ¡§¥¨¥ê¥¤¥¯¥¨
ÀëÅÁ¼Ì¿¿¡§¶â»³¥Õ¥Ò¥È(Xallarap)
À©ºî¿Ê¹Ô¡§µÈ°æÉÒµ×¡ÊLol¡Ë
ÅÏÊÕ»í¿¥¡ÊLol¡Ë
¼çºÅ¡§¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯½Ð±é¼Ô
¡ã10Æü¡Ê²Ð¡Ë12:30¸ø±é²ó¡ä
MC¡§ÌîÅÄÍµµ®¡¡ÅÐÃÅ¡§»³ºêÎ¤ºÌ¡¢ËÙ ½ÕºÚ¡¢·îÀî Îè¡¢Ì¤·ëÆà¡¢ÀÆÆ£¿ðµ¨
¡ã17Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00¸ø±é²ó¡ä
MC¡§¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¡ÅÐÃÅ¡§¼éÇµ¤Þ¤â¡¢ÂçÃÝÈþ´õ¡¢¾®»³Æâ²Öô¥¡¢Âç¿¹Ì¤Íè°á
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÉñÂæ¡§
SÀÊ12,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AÀÊ10,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡§
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2³¬/3³¬ ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ10,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
Blu-ray¡õDVDÉõÆþºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÈóÇäÉÊ¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¡Á2025Ç¯12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
ÈÎÇäÊýË¡¡§ÃêÁªÈÎÇä
¢¨LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)Blu-ray¡õDVD¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¿½¹þ·ô¡×¤ËµºÜ¤Î¼õÉÕURL¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨£±¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ë¤Ä¤1¸ø±é¡¢ºÇÂç4Ëç¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè4´õË¾¤Þ¤Ç¸ø±éÁªÂò²Ä¡Ë
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ÏºÆÈ¯¹Ô¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)Blu-ray¡õDVD¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://bocchi.rocks/stage/bddvd/
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹Ô¡ÊÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÈóÇäÉÊ¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
ÈÎÇäÊýË¡¡§ÃêÁªÈÎÇä
¢¨Blu-ray¡õDVDÉõÆþºÇÂ®Àè¹Ô¡¿¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹Ô ¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÄº¤¤¤¿Êý¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¤Ë¤ÆÉñÂæÈÇ·ëÂ«¥Ð¥ó¥ÉÈóÇäÉÊ¥ß¥Ë¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È4¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ï¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Blu-ray¡õDVDÉõÆþºÇÂ®Àè¹Ô/¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÍ½Ìó¤ÎÁàºîÊýË¡¤ä¡¢»ÙÊ§¡¦¼õ¼èÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»
https://help.online.aniplex.co.jp/hc/ja/requests/new
Q&A¡¦¤ªÌä¹ç¤»ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¡Ê PC¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¶¦ÄÌ¡Ë
°ìÈÌÈ¯Çä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)10:00¡Á
ÈÎÇäÊýË¡¡§ÀèÃåÈÎÇä
¼õÉÕURL
https://eplus.jp/bocchi4/
¡ã¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼
TEL 03-5211-7555¡ÊÊ¿Æü 10:00¡Á18:00¡¿ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü½ü¤¯¡Ë
¡ã¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤È¤Ï¡ä
2018Ç¯¤è¤ê¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤éMAX¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¤Ë¤è¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¡£
2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¡£
·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ï¿ô¡¹¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢ºÇ½ª²ó½ªÎ»¸å¤âÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎÀ©ºî·èÄê¤äº£Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Î½é¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØKESSOKUBAND LIVE in KOREA ¡ÖFrom Shimokitazawa¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬¹µ¤¨¤ë¤Ê¤Éº£¸å¤âÃíÌÜ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ãLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×¤È¤Ï¡ä
¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥¿¥¤¥à¤¤é¤éMAX¡×¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¡¢¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¤Ë¤è¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×µÚ¤ÓTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÆ±Ì¾ºîÉÊ¤òÉñÂæ²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£
2023Ç¯8·î¤Î½é±é°ÊÍè¡¢¡ØÉñÂæ¡ßÀ¸²Î¾§¡ßÀ¸±éÁÕ¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê±é½Ð¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿±éÁÕÎÏ¡¦±éµ»ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯9·î¤ËºÆ±é¤È¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×2024 PARTµ STARRY/PART¶ ½¨²Úº×¡Û¤ò¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤ÏÉñÂæÈÇ¡Ö·ëÂ«¥Ð¥ó¥É¡×/¡ÖSICK HACK¡×¤Ë¤è¤ë½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÚLIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×at KT Zepp Yokohama/Zepp Namba(OSAKA)¡Û¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
©¤Ï¤Þ¤¸¤¢¤¡¿Ë§Ê¸¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
©LIVE STAGE¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
