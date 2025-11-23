¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î¾ì¤ÇºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ø¥Õ¥¡¥ó¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ
¡¡µð¿Í¤Î¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï£´Ëü£±£±£³£¸¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¥³¡¼¥Á¡¢Áª¼êÁ´°÷¤¬¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ë²£°ìÎó¤ËÀ°Îó¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ìÇ¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤´À¼±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¡¢¤·¤«¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¼«¿È¤¬È¿¾Ê¤·¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÏËèÇ¯¿·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°ì¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍèÇ¯¤³¤Î¾ì¤ÇºÇ¹â¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢µ¤»ý¤Á¿·¤¿¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾ìÆâ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£µ¨¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£