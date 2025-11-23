ºé¤¸Ø¤ë²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê±²´¬¶ä²Ï¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡ÖNGC 972¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿±²´¬¶ä²Ï¡ÖNGC 972¡×¡£
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó7000Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¿´Éô¤È¤½¤Î¼þ¤ê¤ò¼è¤ê°Ï¤à±²´¬ÏÓ¡Ê±²¾õÏÓ¡Ë¤ÎÊ£»¨¤ÊÍÍÁê¤Ï¡¢±§Ãè¤Ëºé¤¤¤¿°ìÎØ¤Î²Ö¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
±²´¬ÏÓ¤òÀÖ¤¯ºÌ¤ëÈÃÅÀ¤Ï¡¢Âç¼ÁÎÌÀ±¤ÎÊü¼Í¤¹¤ë»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎ¥¤·¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿H¦Á¡Ê¥¨¥¤¥Á¥¢¥ë¥Õ¥¡¡ËÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÖ¿§¤Î¸÷¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¡¢HII¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Ä¡¼¡ËÎÎ°è¤äÅÅÎ¥¿åÁÇÎÎ°è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ±ÀþÀ±±À¤Î°ì¼ï¡£
¥¬¥¹¤È¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤Ç¤Ç¤¤¿±À¤Î¹âÌ©ÅÙ¤ÊÉôÊ¬¤Ç¿·¤¿¤ÊÀ±¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿À±¡¹¤Ï¡¢½ÅÎÏ¡¢ÅÅ¼§Êü¼Í¡¢Êª¼Á¤ò²ð¤·¤Æ¡¢¶ä²Ï¤ÈÁê¸ß¤Ë±Æ¶Á¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À±·ÁÀ®¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¡¢À±·ÁÀ®Î¨¡¢À±·ÁÀ®¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢¥¬¥¹¤È¿Ð¤ÎµðÂç¤Ê½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ëÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶ä²Ï¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤ÏÀ±·ÁÀ®¤ÎÌÀ³Î¤ÊÃû¸õ¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ï¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤Î¡ÖÁÝÅ·´ÑÂ¬ÍÑ¹âÀÇ½¥«¥á¥é¡ÊACS¡Ë¡×¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ESA¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¤«¤é2019Ç¯7·î1ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï2019Ç¯7·î2Æü¸ø³«¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
