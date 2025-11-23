¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û¾¾°æ¹¨Í¤¤¬´°¾¡¡¡·´»Ê¹ÀÊ¿¤Î»×¤¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡¡¡ÖÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤ò¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½à·è11R¡£ÎÏ¶¯¤¯¾å¾º¤·¤¿·´»Ê¹ÀÊ¿¤ÎÈÖ¼ê¤«¤é¾¾°æ¹¨Í¤¡Ê33¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬·þ¤ê¤Ç¾¡Íø¡£·´»Ê¤Î»×¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¼è¤ê¤¢¤¨¤º·´»Ê¤µ¤ó¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡£·´»Ê¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤É¤óÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£·´»Ê¤µ¤ó¤ÈÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Á°Àá¤Î¾®ÅÄ¸¶G3¤«¤é·´»Ê¤È¾¾°æ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï1ÃÊ³¬¡¢¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·´»Ê¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾¾°æ¡£·è¾¡¤Ç¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁö¤ê¤ËÂØ¤¨¤ë¡£