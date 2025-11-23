FRUITS¡¡ZIPPERÃçÀîÎÜ²Æ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÌÀÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È·çÀÊ¤òÈ¯É½¡ÖÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¡¢¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡FRUITS¡¡ZIPPER¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¡Ê28¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¹»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢²¼µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·çÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö11/24¡Ê·î¡Ë¤¢¤½¤Ð¤Ë¤ã¤½¤ó¤½¤ó¡¡¥¢¥¤¥É¥ëº×¡×¤È·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£
¡¡¡Ö°ú¤Â³¤¡¢FRUITS¡¡ZIPPER¤ÈÃçÀîÎÜ²Æ¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£