¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤ÎQtube in ÀÄ¿¹
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Î¹ñ¡ª¥Ö¥ë¥Í¥¤¡¦¥À¥ë¥µ¥é¡¼¥à¹ñ¡£
¼Â¤Ïº£²ó¤Î¥í¥±¤¢¤ëÌÜÅª¤¬¡Ä¥Ö¥ë¥Í¥¤²¦¼¼¤È¤ª¤â¤·¤íÆ°²è¡£Ãæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¥Þ¥Æ¥£¡¼¥ó²¦»Ò¡£º£²ó¤ÏÈà¤Î¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥ÕÆ°²è¤Ç¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¡ª¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤³¤¦¡ª²¦»ÒTube¡ª¤Þ¤º¤ÏÀ¤³¦¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ËÄ©Àï¡£¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤¤¤À¥É¥ê¥ó¥¯¤òÉ¡¤Ç°û¤ß´³¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¿å¾å½¸Íî¤Î¥«¥ó¥Ý¥ó¡¦¥¢¥¤¡¼¥ë¡£¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï½¸Íî¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¤ªÂð¡£É¡¥É¥ê¥ó¥¯Ä©Àï¡ªº¬À¤ò¸«¤»¤ëÃæ²¬¡£µ¤¹ç¤¤¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¡ª¤·¤«¤·Ãæ²¬¡¢¹þ¤ß¾å¤²¤ë¡£
¿å¾å½¸Íî¤Ë¤¤¤¿¸µµ¤¤Ê»Ò¶¡Ã£¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤â¤·¤íÆ°²è¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¡ª¤½¤ì¤¬¡¢¤ª¤Ç¤³¤Ë¾è¤»¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¼ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¡©Ãæ²¬¤È»Ò¶¡Ã£¤ÇÄ©Àï¡ª¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï6ºÐ¤Î¥¢¥Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡ª¥¢¥Ê¤Á¤ã¤ó¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£16²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¸«»öÀ®¸ù¡ª
¥í¥±2ÆüÌÜ¡£¥Þ¥Æ¥£¡¼¥ó²¦»Ò¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡£º£Æü¤³¤³¤Ë²¦»Ò¤¬Íè¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È²¦»Ò¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¿¦Ì³¤¬¤¢¤ê¡¢µ¢¹ñÍ½Äê¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ËÜÍè¥¸¥à¤ÎÃæ¤Ç¥´¥ë¥Õ¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬´Ý°ìÆü¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¸¥ã¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÂì¡ª¥Ü¡¼¥È¤Ç45Ê¬¡¢¤µ¤é¤ËÂô¤òÅÐ¤Ã¤ÆÅþÃå¡£
·Þ¤¨¤¿¥í¥±ºÇ½ªÆü¡£¤É¤¦¤ä¤é²¦»Ò¤Ï¥Ö¥ë¥Í¥¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·³¤Î¼°Åµ¤ä±üÍÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤ª¤½¤é¤¯Â¿Ë»¡£¤¹¤ë¤È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¶¶ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¥Ð¥Ã¥É¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¥´¥ë¥ÕÆ°²è¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
£±»þ´Ö¸å¡¢¼ÒÄ¹ÅþÃå¡£¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë¤È¥Û¥Ã¥±¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÆ±»þ¤Ë¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£Â³¤±¤ë¤³¤È2²ó¡£À®¸ù¡ª
°Ê¾å¡¢¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤ÎQtube¤Ç¤·¤¿¡ª