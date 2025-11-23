4,500±ß¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥Î¥¤¥¥ã¥óÉÕ¤¥¤¥ä¥Û¥ó¡×
¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹
Soundcore P31i¤Î´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡£Á°¥â¥Ç¥ë¤«¤éÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ P31i¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Î¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾»ÅÍÍ¤â¥¤¥¤´¶¤¸
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç10»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤ÇºÇÂç50»þ´Ö¤Î²»³ÚºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£¥¢¥ó¥À¡¼5,000±ß¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÀÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¡Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤¬Â¸ºß¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡£
P55¤Ç¡¢ËÉ¿Ð¡¦ËÉ¿å¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤â°Â¤á¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°ÆþÌç¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Anker¤â¡Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î·èÄêÈÇ¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¸µ¤Î²Á³Ê¤«¤é1,500±ß¤â°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¤è¡£
Source: Amazon