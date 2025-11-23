¡Ö¤Þ¤ÀÇ®¸»¤¬4¤«½ê¤°¤é¤¤³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡Ç®¸»Ä´ºº¼Â»Ü¡¡ÈòÆñ¼Ô¤Ë¤ÏÆþÍá»Ù±ç¤â
ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ï23Æü¡¢È¯À¸¤«¤é£¶ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ï¾å¶õ¤«¤éÇ®¸»¤Î³ÎÇ§¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«ÈòÆñ¼Ô¤ËÂÐ¤·Ï·¿Í¥Ûー¥à¤ÎÉ÷Ï¤¤¬³«Êü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç11·î18Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤Ï23Æü¤ÇÈ¯À¸¤«¤é6ÆüÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄÃ²Ð¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿Î¥Åç¤Ç¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¾å¶õ¤«¤éÇ®¸»¤Î³ÎÇ§¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð³¹¤¬¤¢¤ëÈ¾Åç¥¨¥ê¥¢¤Ç¤âÇ®¸»¤ÎÄ´ºº¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂçÊ¬Âç³Ø ÄáÀ®±Ùµ×¶µ¼ø
¡Öº£²óÅìÂ¦¤Î»³ÎÓ¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇ®¸»¤¬4¤«½ê¤°¤é¤¤³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÊÇ®¸»¤¬¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¡×
ÄáÀ®¶µ¼ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³ÎÓ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Ç®¸»¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ËºÆ¤ÓÈ¯²Ð¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥íー¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤êÃÏ¾å¤ÇÆÃ¼ì¤Ê¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤Æ³ÎÇ§ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢23Æü¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÏ·¿Í¥Ûー¥à¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±É÷Ï¤¤ò³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÈòÆñ¼Ô
¡Ö5Æü¤Ö¤ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ÷Ï¤¤ÏÉ÷Ï¤¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×
º´²ì´Ø¤Ç¤Ïº£¤â70À¤ÂÓ109¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÜÀß¤Ç¤Ïº£¸å¤âÆþÍá»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£