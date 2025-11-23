¹Ì½ñÆ²¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿²ÎËû¡¢¼Ì³Ú¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ë¤â¹¤Þ¤ê¡¿Âè46²ó¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¢¤é¤¹¤¸
NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å8»þ¡Ë¤Ï¡¢1700Ç¯Âå¤Ë¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºîÌÜ¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¤ä17Ç¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤¬Ã´¤¦¡£¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¢£Âè46²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×
ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÌò¼Ô³¨¤¬»Å¾å¤¬¤é¤º¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¡¢2¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤³¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¡£¤³¤Î»×¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢²ÎËû¤¬ºÆ¤Ó¹Ì½ñÆ²¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìò¼Ô³¨¤Ï´°À®¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ï³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌ¾¤Ç³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡ª¼Ì³Ú¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¹¾¸Í»ÔÃæ¡¢¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£