¡Ö³ó¤ÎÃæ¤ÎÀ°Íý¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê¿Í¤Ï¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Ø¡ª ÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×
¤¹¤°¤Ë³ó¤ÎÃæ¤¬¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¡Ä¡Ä¡£À°Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¾®Êª¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¡Ö¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×¡£ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿À¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤ä¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ¥½¨¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ó¥í¥Æ¸õÊä¤Ë¡ª Â¿µ¡Ç½¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥³ー¥Ç¥å¥é¡ÊR¡Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
À°Íý¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê³°¤»¤Ï¡¢¥Ýー¥Á¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£º¹¤·¹þ¤ß¥Ð¥Ã¥¯¥ë¼°¤Ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç³Ú¤Ë³«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿CORDURA®À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤½¤¦¡£
¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥³ー¥Ç¤ÎÁêËÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¥ß¥Ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥³ー¥Ç¥å¥é¡ÊR¡Ë¥¨¥³¥·¥ç¥ë¥Àー¾®¡×\1,780¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÍÆÎÌ1.5L¤Î¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÊØÍø¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿CORDURA®À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£Ùû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Ê±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ä¸°¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢»È¤¦ÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¾®Êª¤ò¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤ë¡¢¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÁõÈ÷¡£ÆâÂ¦¤Ë¤â¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¼ýÇ¼¡ª ¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥Ï¥Ë¥«¥à¥á¥Ã¥·¥å¥·¥ç¥ë¥Àー¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥Ë¥«¥à¥á¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï»ÅÀÚ¤ê¤¬Æþ¤ê¡¢Êª¤òÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¡×¡ÖÆâÂ¦¡¢³°Â¦¤Ë·×4¸Ä¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³ó¤ÎÃæ¤Î¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ãÌäÂê¤â²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¡£¥Þ¥Á¤¬Ìó11cm¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤Ë¤â¡ý ¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë2WAY¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÊÑ¿È¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡×\1,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥·¥ç¥ë¥Àー¤ÎÄìÉôÊ¬¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥à¡×¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤è¤ê¡Ë¤¹¤ë2WAY»ÅÍÍ¤ÎÊØÍø¤Ê¥Ð¥Ã¥°¡£²ÙÊª¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡ÊÍÆÎÌÌó5L¡Ë¤Ç¿È·Ú¤Ë¡£²ÙÊª¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤é¥ê¥å¥Ã¥¯¡ÊÍÆÎÌÌó14L¡Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ê¤É¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤â¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤â¡¢ÆâÂ¦¤Ë¾®ÊªÆþ¤ì¤ËÊØÍø¤Ê¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï¥ïー¥¯¥Þ¥ó½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
