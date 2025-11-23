Æü·ÐÊ¿¶Ñ5Ëü±ßÂæ¤Ç¤â¡Ö¤Þ¤À°Â¤¤¡×¡©¥×¥í9¿ÍÃæ7¿Í¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡È¾å¾º¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï10·îËö¤Ë5Ëü±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢4Ëü±ßÂæ¤È5Ëü±ßÂæ¤ò¹Ô¤¤ÄÌá¤ê¤Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö5Ëü±ßÂæ¤Ï¹â¤¹¤®¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤í¤¦¡£µÞ·ã¤Ë¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ³ä¹â´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¹âÃÍÄÏ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥×¥í¤Ë¼èºà¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ê²ÏÌîÂóÏº¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï10·î¤Ë5Ëü±ßÂæ¤ËÅþÃ£¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡ª
Ã»´ü´Ö¤ËÍð¹â²¼¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡©
¡¡10·î27Æü¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£7·î23Æü¤Ë4Ëü±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç¤Î¾å¾º¤À¡£Àª¤¤¤¬µÞ·ã¤Ê¤¿¤á¡Ö¹â¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡Öº£¤«¤éÇã¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥×¥í9¿Í¤Ë¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á5Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿å½à¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢9¿ÍÃæ7¿Í¤¬¡ÖÂÅÅö¡×¡¢1¿Í¤¬¡Ö¤Þ¤À³ä°Â¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å¾º¤ÏÉ¬Á³¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¼çÎ®¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¾å¾º¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤ë¤È3¤Ä¤¢¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ³ÈÂç¡×¤À¡£
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î1³ôÍø±×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤Ç¡¢2026Ç¯¤Î»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤â1¥±¥¿¸åÈ¾¤ÎÁý±×¤¬ºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥±¥¤¡¦¥¢¥»¥Ã¥È¤ÎÊ¿Ìî·û°ì¤µ¤ó¡Ë
¡¡¶ÈÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎPER¤ÏÌó19ÇÜ¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ëÌó15ÇÜ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ä³ä¹â¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¸«¤ì¤ÐPER¤ÏÌó16ÇÜ¡£¥¶¥¤¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃçÂ¼¹¬¹À¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¼´ü¤ËÆþ¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÎÌÜÀþ¤¬ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¤¿å½à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¾å¾º¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë2¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö´ë¶È¤ÎÊÑ³×¡×¡£Åì¾Ú¤ä¶âÍ»Ä£¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢Í¾¾ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ä»ý¤Á¹ç¤¤³ô¤ÎÇäµÑ±×¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÁý¤ä¤·¡¢ROE¤ò¹â¤á¡¢³ô²Á¾å¾º¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê³ÚÅ·¾Ú·ô·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´ë¶È¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¤ä»ñËÜ¸úÎ¨²þÁ±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³¤³°Åê»ñ²È¤ÎÆüËÜ³ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃçÂ¼¤µ¤ó¡Ë
