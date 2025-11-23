¡Ö¡ÈÉüµ¢¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡Ä¡×£±Ç¯¤Ç¤ÎJ£±ÊÖ¤êºé¤¤òÆ¨¤·¤¿Ä»À´¤¬À¼ÌÀ¡£Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ·è°Õ¡ÖÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡J£²¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ï11·î23Æü¡¢¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ä»À´¤ÏJ£²Âè37Àá¤Î³«ºÅÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¾¡ÅÀ57¤Î£¸°Ì¡£J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·÷Æâ¤Ç¤¢¤ë£¶°Ì¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤Ï¾¡ÅÀ£´º¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡PO·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤Î¤Ê¤«¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Æ£»ÞMYFCÀï¤ÇÄËº¨¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡££±Ç¯¤Ç¤ÎJ£±Éüµ¢¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ä»À´¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆâÅÄ¹°ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤È¾®ÌøÃÒÇ·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÏ¢Ì¾¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À¼ÌÀ¤ÎËÁÆ¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤ªÌóÂ«¤·¤¿¡ÈÉüµ¢¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤º¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÏÉ¬¤º¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤¬11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£É¬¤ººÇ¸å¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ëºÇ½ªÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¦´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤¤´À¼±ç¤ò°ú¤Â³¤µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¡¢HKT48¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
