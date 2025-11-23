¤Í¤¯゙¤»¡£¿·¶Ê¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×MV¸ø³«¡ªÆ£Â¼ÌÚ²»¤¬¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½
¤Í¤°¤»¡£¤¬¿·¶Ê¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×¤ÎMV¤òYouTube¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×¤Ï¤Í¤°¤»¡£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ºÎø¥Ð¥éー¥É
¿·¶Ê¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÆü¾ï³×Ì¿¡×°ÊÍèÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¤Í¤°¤»¡£¤Î¼ºÎø¥Ð¥éー¥É¡£¹¥¤¤È¤¤¤¦½ã¾ð¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤ÇÀø¤à°¦¤ÎÄË¤ß¤ò¡¢¤ê¤ç¤¿¤Á¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÎø°¦»íÀ¤³¦¤ÇÉ½¸½¡£ÀÚ¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤ÈÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥µ¥¦¥ó¥É¤ò·È¤¨¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ç¤Ï¤ê¤ç¤¿¤Á¤Î²Î¾§¥·ー¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ£Â¼ÌÚ²»¤¬½Ð±é¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡ÖÊÌ¤ì¤ëÁ°¡×¤È¡ÖÊÌ¤ì¤¿¸å¡×¤Î2¼´¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¤¤¤Ä¤â¤ÎÌ£¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÁ¼Ì¤¬¡¢Æ£Â¼ÌÚ²»¤ÎÉ½¾ð¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤¬¶¯¤¯¶»¤Ë¶Á¤¯±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ëÀ®5¼þÇ¯¥¤¥äー¤òÌö¿Ê¤·Â³¤±¤ë¤Í¤°¤»¡£¡¢2026Ç¯6·î28Æü¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö°¦Ìä°¦Åú¡×¡Ê¥¢¥¤¥â¥ó¥¢¥¤¥È¥¦¡Ë¤â³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö°¦¤ÎÌ£¡×
