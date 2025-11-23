¡Ú¤¤ç¤¦¤Î1¥·¡¼¥ó¡Û¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¤ÎÎÞ¤Ë´¶µã¤Î¸ÀÍÕ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÞÎ®¤¹Ä¹Ìîµ×µÁ
¡þ¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ê11·î23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÎºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¤µ¤ó¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡£Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î±ÇÁü¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤ëºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ºäËÜÁª¼ê¤ÈÄ¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿´ÖÊÁ¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤ÈÂ¼ÅÄ½¤°ì¤µ¤ó¡ÊDeNA2·³´ÆÆÄ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢Ž¥¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºäËÜÁª¼ê¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾ÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Ç¤¯ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿2¿Í¡£¤³¤Î2¿Í¤ÎÎÞ¤ËSNS¤Ï´¶µã¤Î¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯µð¿Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥µ¥«¥Á¥ç¡¼¤Ë°ìÃ¶¡¢½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£