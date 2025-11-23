»à¼Ô¡¢¶ùÅÄÀî°ÊÅì¤Ë½¸Ãæ¡¡´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡¢½»½ê¤ò²Ä»ë²½
¡¡1923Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¤¬»Ä¤ë»à¼ÔÌó3Ëü8Àé¿Í¤Î½»½ê¤¬¡¢ÅìµþÅìÉô¤òÎ®¤ì¤ë¶ùÅÄÀî¤ÎÅìÂ¦ÃÏ°è¤ËÂç¤¤¯ÊÐ¤ê¡¢À¾Â¦¤Î4ÇÜ°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅìÂçÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê½õ¶µ¤ÎÂçÍ¸½á»°¤µ¤ó¡ÊÃÏÍý³Ø¡Ë¤¬µÏ¿¤ò´ð¤Ë¡¢Åö»þ¤Î½»½ê¤ò¸½ºß¤Î°ÞÅÙ·ÐÅÙ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤È¡¢À¾Â¦¤ÏÈæ³ÓÅªÊ¬»¶¤·¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìÂ¦¤ÎËÜ½ê¶è¡Ê¸½ËÏÅÄ¶è¡Ë¤ä¿¼Àî¶è¡Ê¸½¹¾Åì¶è¡Ë¤Ê¤É¤ÇÊ¬ÉÛ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÂ¦¤Ï¹©¶È²½¤ËÈ¼¤¤¿Í¸ýÁý²Ã¤¬Ãø¤·¤¯¡¢Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿µìÎ¦·³ÈïÉþ¾³À×¤Î¹Âç¤Ê¶õ¤ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬ÂçÍ¸¤µ¤ó¤«¤é¥Ç¡¼¥¿¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÃÏ¿Þ¾å¤Ç¼¨¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈïÉþ¾³À×¤«¤éÌó1¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ËÊ¬ÉÛ¤¬½¸Ãæ¡£¼«Âð¶á¤¯¤ÎÈïÉþ¾³À×¤ËÈòÆñ¤·¤¿Â¿¿ô¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ï¹ñÆâ¤ÇºÇ¤âµ¾À·¼Ô¤¬Â¿¤¤¼«Á³ºÒ³²¤Ç¡¢»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÏÌó10Ëü5Àé¿Í¡£¤¦¤ÁÌó7Ëü¿Í¤¬ÅìµþÉÜ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤¦¤ÁÌó3Ëü8Àé¿ÍÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËäÁòµö²Ä¤Î½ñÎà¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë½»½ê¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿¡Ö¿ÌºÒ»àË´¼ÔÄ´ººÉ½¡×¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£