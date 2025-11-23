¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡Ä¡×Ä¶´í¸±¤Ê¡ÈÆ§¤ß¤Ä¤±¡É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡ª¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ÇË¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÂ¼ó¤¬¡Ä¡×¥â¥Ê¥³¼ç¾¤Î¶ò¹Ô¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥ì¥ó¥Ì 4¡Ý1 ¥â¥Ê¥³¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¡¿¥í¥¢¥¾¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶´í¸±¤Ê¡ÖÆ§¤ß¤Ä¤±¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎMF¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¡¢´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÂà¾ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö11·î23Æü¤Î¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè13Àá¤Ç¡¢¥â¥Ê¥³¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥ì¥ó¥Ì¤ÈÂÐÀï¡£20Ê¬¤È48Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢61Ê¬¤ËMFÆîÌîÂó¼Â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿66Ê¬¡¢¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¶ò¹Ô¤òÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÆîÌî¤ÎÁê¼ê¿ØÆâÃæ±û¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬Áê¼êDF¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¡£¥â¥Ê¥³¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼6¿Í¤¬¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼êÇö¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±û¤«¤é¤Î¿Ê·³¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÆâ¤Ç¥ì¥ó¥Ì¤ÎFW¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ë¥Ý¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥¹¤¬Æþ¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Î¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¸å¤í¤«¤éÂ¤ò¿¤Ð¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤»¤º¡¢¥ë¥Ý¡¼¥ë¤Îº¸Â¤òÆ§¤ß¤Ä¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ý¡¼¥ë¤Ïº¸Â¤òÆâÂ¦¤Ë·ã¤·¤¯Ç±¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´é¤òÊ¤¤Ã¤ÆÌåÀä¡£¥ì¥ó¥Ì¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤µ¤ÞÃ´²Í¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÃæ¡¢¥¶¥«¥ê¥¢¤Ï¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ì¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡²òÀâ¡¦¥Õ¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥À¥Ð¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤³¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¶¥«¥ê¥¢¤Ï°¼Á¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¤âµ¯¤³¤Ã¤¿»ö¾Ý¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡Ä¡×¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥¶¥«¥ê¥¢¤µ¤ó¤½¤ì¤Ï¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥êÆ§¤ßÈ´¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹ÇË¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¥Þ¥¸¤Ç¡×¡Ö¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤³¤ì¤Ï¤¨¤°¤¤¡×¡ÖÂ¼ó¤¬¡Ä¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ý¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç½èÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌµ»ö¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤ë¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¼Â¶·ÀÊ¤âÈ¿±þ¤·¡¢¥À¥Ð¥Ç¥£»á¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Â¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡×¤È°ÂÅÈ¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤¨¤Ã¡©Ìµ»ö¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤«Å´¿Í¤«¤è¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÂç¾æÉ×¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ¶²óÉü¡×¤È¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¶¥«¥ê¥¢Âà¾ì¤Ç¿ôÅªÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Ê¥³¤Ï¡¢73Ê¬¤È83Ê¬¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£90¡Ü5Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢1¡Ý4¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ë