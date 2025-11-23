¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡×¡ÖÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª´é¤¬¤Á¤Ã¤µ¤¤¡×¹â¿ÈÄ¹ÎÏ»Î¤Î¡È°µ´¬Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡È¤¬ÅÚÉ¶¤Î¾å¤Ç±Ç¤¨¤Þ¤¯¤ê
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þÀé½©³Ú¡þ23Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¹â¿ÈÄ¹ÎÏ»Î¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡×¡ÖÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª´é¤¬¤Á¤Ã¤µ¤¤¡×¡£¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤Î¹â¿ÈÄ¹ÎÏ»Î¤¬Àé½©³Ú¤ÎÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡È°µ´¬¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¯°ì¥³¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç·¿¤Î²£¹Ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Î¿ÈÄ¹¤Ï192¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤Ï187¥¥í¡£³Ñ³¦¤ÎÃæ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢ºÇ·ÚÎÌÎÏ»Î¤Î½øÆóÃÊÈ¬½½È¬ËçÌÜ¡¦±§ÎÜÆÒ¡Ê¼°½¨¡Ë¤Ï¿ÈÄ¹165.0¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å60.6¥¥í¡£ºÇ½ÅÎÌ¤Î½øÆóÃÊ¼·ËçÌÜ¡¦½Ð±©¥Î¾ë¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤Ï¿ÈÄ¹190.5¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å252¥¥í¤À¡£
¡¡±§ÎÜÆÒ¤È½Ð±©¥Î¾ë¤ÎÂÎ½Åº¹¤ÏÌó192¥¥í¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤ÄÎÏ»Î¤¬¡¢Æ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²ÎÏ»Î¡É¤È¤·¤Æ°ìºÝ¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏËë²¼»°½½¶åËçÌÜ¡¦ÊÆÂôÎ¶¡Ê¶Àî¡Ë¡£¿ÈÄ¹189.4¥»¥ó¥Á¡¦ÂÎ½Å128.6¥¥í¤È¤¤¤¦·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÂÎ·¿¤ÏÌÜ¤ò°ú¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡×¡ÖÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ª´é¤¬¤Á¤Ã¤µ¤¤¡×¡ÖÃËÁ°¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¼±ç¤¬Èô¤ÖÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿Ëë²¼»Í½½ÆóËçÌÜ¡¦ËÌ¾¡Î¶¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤È¤Î¼èÁÈ¤Ç¡¢ÊÆÂôÎ¶¤Ï²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ËÌ¾¡Î¶¤Ï3¾¡4ÇÔ¡¢ÊÆÂôÎ¶¤Ï2¾¡5ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍè¾ì½ê´èÄ¥¤ìÊÆÂôÎ¶¡×¤È³èÌö¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë