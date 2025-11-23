¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤Ç¤ªÃë¿²¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¡Ä»×¤ï¤ºÌþ¤µ¤ì¤ë¡ØÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿µ¤Ê¬¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTiny Kitten¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï7,000²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿µ¤Ê¬¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ê～¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅ·¹ñ¡×¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤Ç¤ªÃë¿²¤¹¤ëÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¿¤Á¡Ä»×¤ï¤ºÌþ¤µ¤ì¤ë¡ØÂº¤¤¸÷·Ê¡Ù¡Û
ÌµËÉÈ÷¤Ê»Ñ¤Ç¤ªÃë¿²¤¹¤ë»ÒÇ¤¿¤Á
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢3É¤¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤¬¡¢¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ÎÌµËÉÈ÷¤Ê¤³¤È¡£1É¤¤Ï´°Á´¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤ò¥Ô¥¯¥Ô¥¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é½Ï¿ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1É¤¤Ï¸ý¤òÈ¾Ê¬³«¤±¤Æ¡¢²¿¤«Ì´¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢1É¤¤¬Âç¤¤Ê¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÌ²¤ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£3É¤¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ê¤äÂ¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤°¤Ã¤¹¤ê
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢2É¤¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤¬¥¦¥È¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1É¤¤¬¤â¤¦1É¤¤ÎÂÎ¤Î¾å¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¡¢¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢2É¤¤Ï²£¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÂÎ¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÃë¿²¤¹¤ë»ÒÇ¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ç¤Ï¡¢Âç¿ÍÇ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÒÇ¤¿¤Á¤ÎÌ²¤ê¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¯¥ê¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Âç¿ÍÇ¤Î¤½¤Ð¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¥¦¥È¥¦¥È
ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢Âç¿ÍÇ¤¬¸«¼é¤ë²£¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¬¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ËÌ²¤ë»Ñ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿ÍÇ¤ÎÂ¸µ¤Ë¤Ï¤â¤¦1É¤¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤óÇ¤¬¡£¿²µ¯¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤è¤Á¤è¤Á¤·¤¿Â¼è¤ê¤Ç¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¡¢¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤È¼þ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¤Æ¿²¤Æ¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¥º¤¬²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤Ç¤¹～¡ª¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¿ÈÂÎ¤ò¥Ô¥¯¥ó¡¢¥Ô¥¯¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÅ·»È¤Î¤ª´é¤ÇÌ²¤ë°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó»ÒÇÃ£¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅ·¹ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¡Ö¤È¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¤Å·»È¤Î¿²´é¤Ç¡¢¥°¥Ã¥¹¥ê¤È¥¹¥ä¥¹¥ä¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTiny Kitten¡×¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â»ÒÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥è¥Á¥è¥ÁÆ°¤²ó¤ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ñ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTiny Kitten¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Áê¸¶¤È¤â¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£