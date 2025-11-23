¡Ô¿·ºî¡Õ¥³¥ìÂçÍ¥¾¡ーーーー¥Ã¥Ã♡¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¥»¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¡Ö±Ç¤¨¥±ー¥ & ¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤«¤é¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡Ö¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä & ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥¯¥Ã¥ー¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬ËþÅÀ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âËþÂ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥±ー¥¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£11/1¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Ã¡ª¡Ö¤¤¤Á¤´¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡×
¥¹¥¿¥Ð¥Þ¥Ë¥¢¤Î@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¿Ô¤¯¤·¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥±ー¥¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¿·ºî¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥êーÉ÷Ì£¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤È¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¥Ü¥ó·¿¥¯¥Ã¥ー¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¾è¤»¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤Á¤´¹¥¤¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª ÃÍÃÊ¤Ï\580¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ー¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Ö¿·ºî¥Û¥ê¥Çー¥É¥ê¥ó¥¯¡×
¥¹¥Îー¥Þ¥ó¤Î¥¯¥Ã¥ー¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤³¤Á¤é¤Ï¡¢11/1¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー & ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ìー¥Æ¥£ー¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î®¡×¤Ç¤¹¡£¹ÈÃã¡¦¥¦ー¥í¥óÃã¡¦¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¤Î3¼ï¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Æ¥£ー¤Ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤È¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤Î¤¤¤Á¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â²Ú¤ä¤«¤Ê1ÇÕ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@j.u_u.n__starbucks¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥ー¤Ï1Ëç\55¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤½¤¦¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥Ã¥ー¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Èー¥ë¥µ¥¤¥º\700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
