¡Úµð¿Í¡Û¥É¥é£µ¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍ¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¡ØÉô³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦½Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Î²ÆìÅÅÎÏ¡¦¾®ÉÍÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½ê¿®É½ÌÀ¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¡Ø¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÌîµå¤Ç²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£Éô³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦½Å¤¤¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤¿¡×¤È·ãÎå¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖËÜÅö¤Ë»Å»ö¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éÌîµå°ì¶Ú¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢²þ¤á¤Æ°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£