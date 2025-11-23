¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û¹ñ³Ø±¡Âç¡¦½ïÊýÎú¡¢²£ÉÍ¹â¤Î¸åÇÚ¡¦°¤ÉôÍÕÂÀ¤È¤¢¤ë¤¾Âç³Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¦Æ®¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¡×¡ÄÅìÅÔÉ½¾´¼°
¡¡ÅìÅÔÂç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÉ½¾´¼°¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÃæÂç¸å³Ú±à¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±Éô¤ÎÍ··â¼ê¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¡¦½ïÊýÎúÆâÌî¼ê¡Ê£²Ç¯¡á²£ÉÍ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡£½Õ½©Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤â¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£··î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ£µÀïÁ´¾¡¤ò·Ð¸³¡£Íè½Õ¤Ë¤Ï²£ÉÍ¤Î£²³ØÇ¯¸åÇÚ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¤¬ÁáÂç¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Áª¼ê¡£Àï¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ÇÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¤¬¡Ö°¤Éô¤Ï¡ÊÂåÉ½Æþ¤ê¤¬¡Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÃÏ£¤ÎÅß¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë