アイドルグループ「おニャン子クラブB組」元メンバーの山崎真由美（53）が、18日に発売された写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場し、32年ぶりとなるグラビアを披露した。



【写真】53歳に見えない！元おニャン子・山崎真由美の「32年ぶり」がスゴすぎる

袋とじ8ページにわたって、53歳という年齢を感じさせない美しい姿を見せている。インタビューでは、おニャン子当時の思い出について語っている。



山崎は1986年、フジテレビ系人気バラエティー番組「夕やけニャンニャン」のオーディションに合格し、おニャン子クラブB組の会員番号5番に。翌87年3月に卒業し、その後はアイドル歌手として活躍した。



32年ぶりとなるグラビアにSNSは「かわいすぎる」「かなりドキドキしました」「昔も今も素敵です」「30代かと思った！」「ホントに53歳なんですか!?」など、当時からのファンの声であふれた。



同号は櫻坂46の田村保乃と村井優が表紙に登場。また、同グループからは小島凪紗、山川宇衣も誌面を飾った。そのほか、杉本有美、石田優美、佐々木美乃里、すみぽん（高倉菫）、山本杏などが登場している。



（よろず～ニュース編集部）