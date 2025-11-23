¤Ê¤¼¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ç»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¡©¡¡»Ø´ø´±¥¨¥á¥ê¤¬ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡¡¡Öº£¤Ï¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¡×
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î»Ø´ø´±¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê¤ÏMF¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤ò¤¢¤Þ¤êµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£±Ñ¡ØTalkSPORT¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ïº£²Æ¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤«¤éÇã¼èµÁÌ³¤Ä¤¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Æ¥ô¥£¥é¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ÃÆþ¤«¤é3¥ö·î¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ô¥£¥é¤Ç5»î¹ç¤Ë¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«167Ê¬¤Î¤ß¡£Âè10Àá¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤Î¤¿¤á½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè9Àá¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ËÂ³¤11Àá¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤Ç¤â¥Ù¥ó¥Á³°¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¤È½¸ÃÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿²æ¡¹¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë°ì´ÓÀ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Í×µá¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìÉô¤ÎÁª¼ê¤Ï¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¶ìÏ«¤·¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤Í¡×
¡Ö¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÎÉ¤¤ÅÛ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¤Î¸¥¿È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£Èà¤¬¤³¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï´ò¤·¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØTalkSPORT¡Ù¤è¤ê¡Ë
¥¨¥á¥ê¤Ïº£µ¨¸ø¼°Àï14»î¹ç¤Ç4¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹¥Ä´¤Ê¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬Äê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¨¥á¥ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¥×¥ì¥¤¤Ö¤ê¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎµÕ¶¤òÄ·¤Í½ü¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£