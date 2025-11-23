¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡º£µ¨12ËÜ¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¥´¡¼¥ë¤Ê¤·
11·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØTheGuardian¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß5ÀïÌµÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î¶ì¤·¤¤¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤ÎÃæ¤Ç¤âµ¤¤òÅÇ¤¤¤ÆÆÀÅÀ¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤ÏÈà¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤«¤éÆÀÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤«¤é12ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ØSofaScore¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£µ¨ºÇ¤â¥Ü¥Ã¥¯¥¹³°¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥¨¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Þ¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥°¥é¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Î7Áª¼ê¤Î2¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£