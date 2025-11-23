J1¾º³ÊÁè¤¤¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÂçº®Àï¡ª¡¡¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡Ö£²ÏÈ¡×¤òÁè¤¦¤Î¤ÏÄ¹ºê¡¢¿å¸Í¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÁÅç¤Î4¥Á¡¼¥à¤Ë
23Æü2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢J1¾º³ÊÁè¤¤¤ÏÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Àá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢36Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ67¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¾¡¤ÁÅÀ66¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ2¤ÎÄº¾å·èÀï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤À¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÄ¹ºê¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
Ä¹ºê¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ç°Ì¤ÏµÕÅ¾¡¢¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤Þ¤¿Á°Àá¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î3°Ì¤ÎRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È5°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ÏÆÁÅç¤¬µÕÅ¾¾¡Íø¡£¤½¤·¤Æ4°Ì¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÏÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
1°Ì¡¡Ä¹ºê¡Ê69/+19¡Ë
2°Ì¡¡¿å¸Í¡Ê67/+19¡Ë
3°Ì¡¡ÀéÍÕ¡Ê66/+17¡Ë
4°Ì¡¡ÆÁÅç¡Ê64/+21¡Ë
5°Ì¡¡RBÂçµÜ¡Ê63/+22¡Ë
RBÂçµÜ¤Ïº£Àá¤ÎÇÔÀï¤Ç¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ4¥Á¡¼¥à¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤Î¡Ö2ÏÈ¡×¤òÁè¤¦¤È¤¤¤¦Âçº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤ê¡¢±¿Ì¿¤Ï11·î29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£
¾å°Ì¿Ø¤ÎºÇ½ªÀá¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤À¤¬¡¢¼ó°ÌÄ¹ºê¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç4°ÌÆÁÅç¤È¡¢2°Ì¿å¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÂçÊ¬¡¢¤½¤·¤ÆÀéÍÕ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Çº£¼£¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¤ÇÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 23, 2025
ºÇ¹â¤Ëáã¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¤ÇÀèÀ©¤ÏÄ¹ºê¡ª
¥Ô¥È¥¥¥«¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¿·°æ°ìÍÔ¤¬²¡¤·¹þ¤à
Í¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë...
ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°Âè37Àá
Ä¹ºê¡ß¿å¸Í
#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#J¤ß¤è¤¦¤¼ #J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/EzBo8KmsFj