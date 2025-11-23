ÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡ª¡Ö²¿Ãå¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ
¡¡¸µ£Î£È£Ë¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¥¢¥Ê¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¥¢¥Ê¤Ï£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Æ£Õ£Õ£Ò£Ù£Õ£Õ£Æ£Å£Ó¡¡£µ¡¥£°¡¡£²£°£²£µ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤È£Í£Ã¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤ÎºÝÎ©¤Ä¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö£Ö£ô£õ£â£å£ò¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¤òÀ¸¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡Ä¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¼Â´¶¡ª¡ª¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎÍ»¹ç¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Èºî¤ê½Ð¤¹°ìÂÎ´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ£±Æü¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥³¡¼¥Ç¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£