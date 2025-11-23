¡ÖÄï¤ß¤¿¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¡ÈÀËÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¡Ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×»¦Åþ
¡¡µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁÃæ¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤È¤Î¡ÈÀËÊÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿Î¾Áª¼ê¡£ºäËÜ¤Ï¡ÖÏÂ¿¿¤È¡¡Äï¤ß¤¿¤¤¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤Ä¡¡°ìÇ¯¤Ë°ì²ó¤¯¤é¤¤ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¾Ð¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âµ¹¤·¤¯¡×¤Èµ¤·¡¢µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥È¡¢¥·¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ó¥Ã¥È¤È°ì½ï¤ËÊÂ¤ó¤À²¬ËÜ¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢²¬ËÜ¤¬¡ÖÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¹¹¿·¤«¤é£±»þ´ÖÂ¤é¤º¤Ç£²Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£