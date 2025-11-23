¡Úµð¿Í¡ÛÄ¹Ìîµ×µÁ¤¬°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÆ¹¾å¤²¤ò²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¾ù¤ë¿è¤Ê·×¤é¤¤¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¼«¿È¤â£·ÅÙÃè¤òÉñ¤¦
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤¬£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Æ£á£î£á£ô£é£ã£ó¡×¤Ç°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£°ÅÅ¾¤·¤¿¾ìÆâ¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Ä¹Ìî¤ò°Ï¤ó¤ÇÆ¹¾å¤²¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ìî¤Ï²¬ËÜ¤òÆ¹¾å¤²¤ÎÃæ¿´¤ËÂ¥¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜ¤¬Àè¤ËÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¸å¤ËÄ¹Ìî¤âÃè¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸£·ÅÙ¤ÎÆ¹¾å¤²¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£