Æ²°ÂÎ§¤¬º£µ¨5¥¢¥·¥¹¥ÈÌÜ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡Ä¡Ö¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡×ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µÚÂèÅÀÉ¾²Á
¡¡¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤Ï23Æü¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥±¥ë¥óÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤¬22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ²°Â¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥±¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢63Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤Î¸å1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÏ¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢60Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬Âç¤¤¯Å¸³«¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Æ²°Â¤ËÅÏ¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò½Ä¤ØÆÍÇË¤ò¿Þ¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¥Ö¥ë¥«¥ë¥È¤¬¹ç¤ï¤»¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤ÏÆ²°Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥³¥¢¤ò3¡Ý1¤È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Èþ¤·¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µÚÂèÅÀ¤ÎÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥ë¥ó¤Ë4¡Ý3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢6°Ì¤ËÉâ¾å¡£26Æü¤Ë¤ÏUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Ç¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
