£Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¡¡°ÛÎã¤Î³ÈÂç³«ºÅ¡¡£²Æü´Ö¤Ç·×Ìó£¸Ëü£±£¶£°£°¿ÍÍè¾ì
¡¡£Ä£å£Î£Á¤Ï£²£³Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¡£Â£Á£Ù¡¡£Â£Ì£Õ£Å¡¡£Æ£Å£Ó£Ô£É£Ö£Á£Ì¡Á£Â£Á£Ù£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡¡£Æ£Õ£Î¡ª¡¡£Ä£Á£Ù£Ó¡×¡Ê£²£²¡Á£²£³Æü¡Ë¤Î£²ÆüÌÜ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬£³Ëü£³£µ£¸£°¿Í¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¸ø±àÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÌó£±Ëü£¹£°£°£°¿Í¡¢ÆüËÜÂçÄÌ¤ê²ñ¾ì¤ÏÌó£±£¸£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¡£½éÆü¤Î£²£²Æü¤Ï£²Ëü£·£²£±£µ¿Í¤Ç¡¢Î¾Æü¹ç¤ï¤»·×Ìó£¸Ëü£±£¶£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤Ï£±Æü¤À¤±¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍè¾ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ£²Æü´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ³«ºÅ¡£°ÛÎã¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤À¤±Íè¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£