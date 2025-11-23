¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÀîÅÄ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ½ÐÍè¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1À©ÇÆ
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G1¡¦¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬È×ÀÐ¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç²÷¾¡¡£G1¡¦4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤é»²Àï¤·¤¿³°¹ñÇÏ¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¤Ï¸åÊý¤«¤é±¿¤ó¤À¤â¤Î¤Î£¹Ãå¤Þ¤Ç¡£
1Ãå¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë
ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÇÔ¤ì¤Æ¤Ï¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁ°¾¥Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢ÇÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾õÂÖ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤òÊÖ¤·ÇÏ¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤âÈà¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ¥Àè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥º¥à¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ°¤½Ð¤·¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ë¼ê±þ¤¨ÄÌ¤ê¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Æ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤Æ¡¢À¾Æü¤¬¸å¤í¤«¤é»É¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¢¤Ç¸å¤í¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç÷¤Ã¤Æ¤³¤ì¤ëÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ä¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ºÐ¤ÎG1¤â¾¡¤Á¡¢NHK¥Þ¥¤¥ë¤â¾¡¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃËÇÏ¤¬½ÐÁö¤Ç¤¤ë¥Þ¥¤¥ë¤ÎG1¤òÁ´¤Æ¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤¬¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤ê¤³¤³¤òÀäÂÐ¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤â¤³¤³¤â¤È½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ë¤ÎG1Á´¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°ì½Å¤ËÈà¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È´Ø¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ·®¾Ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥ì¡¼¥¹1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤³¤ÎÇÏ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áö¤ê¤Ç³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ11R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè42²ó¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¦G1¡¦¼Ç1600m¡¦1Ãå¾Þ¶â¡á1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬31ÉÃ3¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ê²´6¡¦·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª¡Ë¡¢3Ãå¤Ë15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉÙ»ÎS¡Û¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤¬Ìó3Ç¯¤Ö¤ê½Å¾ÞV¡Ä¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï2Ãå´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¹¥°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆG1¡¦4¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²´ÇÏ¤È¤·¤Æ½ÐÁö¤Ç¤¤ë¹ñÆâ¥Þ¥¤¥ëG1¤ò´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤è¤¯3ÈÖ¼ê¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ´¤±½Ð¤»¤ë¹½¤¨¤ÎÈ×ÀÐ¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤âÀä¹¥¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿¿¤óÃæ¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¡¢Éã¥Ñ¥ì¥¹¥Þ¥ê¥¹ ¡¢Êì¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥È¥¥¥¢¥Ê ¡¢Êì¤ÎÉãWilburn ¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡¦¼ÒÂæ¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»ºÇÏ¤Ç¡¢ÇÏ¼ç¤Ï¡ÊÍ¡Ë¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï10Àï6¾¡¡£½Å¾Þ¤Ï2023Ç¯¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG2¡Ë¡¢Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG1¡Ë¡¢2024Ç¯NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡Ë¡¢2025Ç¯°ÂÅÄµÇ°¡ÊG1¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç5¾¡ÌÜ¡£°È¾å¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤ÏÆ±¥ì¡¼¥¹ ½é¾¡Íø¡¢´ÉÍý¤¹¤ë¹âÌîÍ§ÏÂÄ´¶µ»Õ¤Ï2¾¡ÌÜ¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢Ã»µ÷Î¥¤ÈÃæµ÷Î¥¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡È¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡É¡£½Õ¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ÈÊÂ¤ÖÆüËÜ¤Î¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤ÎÄºÅÀ¤Ç¡¢½©¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£1984Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿G1¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢ÎòÂå¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥¥·¥ã¥È¥ë¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢¥â¡¼¥ê¥¹¤Ê¤ÉÌ¾¥Þ¥¤¥é¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢³¤³°ÇÏ¤¬»²Àï¤¹¤ëÇ¯¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤¡£
1Ãå¡¡¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡¡ÀîÅÄ¾²í
2Ãå¡¡¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡²£»³Éð»Ë
3Ãå¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡¡¹â¿ùÍùóÊ
4Ãå¡¡¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¡¡¿û¸¶ÌÀÎÉ
5Ãå¡¡¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡À¾Â¼½ßÌé
6Ãå¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡¡C.¥Ç¥à¡¼¥í
7Ãå¡¡¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¡¡C.¥ë¥á¡¼¥ë
8Ãå¡¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡¡ÉðË
9Ãå¡¡¥É¥Ã¥¯¥é¥ó¥º¡¡M.¥¶¡¼¥é
10Ãå¡¡¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡¡T.¥Þ¡¼¥«¥ó¥É
11Ãå¡¡¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¡¡ÃÄÌîÂçÀ®
12Ãå¡¡¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¡D.¥ì¡¼¥ó
13Ãå¡¡¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¡¡Æ£²¬Í¤²ð
14Ãå¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥«¥é¡¼¡¡ºä°æÎÜÀ±
15Ãå¡¡¥í¥ó¥°¥é¥ó¡¡´äÅÄ¹¯À¿
16Ãå¡¡¥é¥ô¥¡¥ó¥À¡¡´äÅÄË¾Íè
17Ãå¡¡¥ï¥¤¥É¥é¥È¥¥¡¼¥ë¡¡ËÌÂ¼Í§°ì
18Ãå¡¡¥¦¥¤¥ó¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¡¾¾»³¹°Ê¿