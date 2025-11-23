¡Ú¿·ÇÏ/µþÅÔ4R¡ÛÉðË¡ÖÁÇÄ¾¤ÊÇÏ¡×¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡ÊÌÆ¡¦¥À1800m¡Ë¤Ç¡¢ÉðËµ³¾è¤Î¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¾Àþ¤Ç¤Ï¾¡Ééº¬À¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢Ç´¤ê¹þ¤àÆ¨¤²ÇÏ¤ò¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¡£
1Ãå¡¡¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å
ÉðËµ³¼ê
¡ÖÁÇÄ¾¤ÊÇÏ¤Ç¾å¼ê¤ËÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¶µ¤è¤ê¤â¼ÂÀï¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡11·î23Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡ÊÌÆ¡¦¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÉðËµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¿¥¬¥Î¥·¥ë¥Õ¥£¡¼¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥á¥µ¥ó¥é¥¤¥º¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦ÀÐºä¸ø°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:53.2¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Çºä°æÎÜÀ±µ³¾è¡¢¥¹¥¿¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦±üÂ¼Ë¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£
¡¡ÉðËµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°Ì4ÈÖ¼ê¤ÇÁ°¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÇ´¤ê¹þ¤àÆ¨¤²ÇÏ¤òÌÔÄÉ¡£¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤ÇÊÂ¤Ó¤«¤±¡¢¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥å¥Í¥ë¥¢¥ó¥¸¥å¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ2¡¦·ªÅì¡¦»ûÅçÎÉ¡Ë
Éã¡§¥¥º¥Ê
Êì¡§¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¥á¥É¥¦
ÊìÉã¡§Distorted Humor
ÇÏ¼ç¡§¥¤¥ó¥¼¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§ÀéÂåÅÄËÒ¾ì