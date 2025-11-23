WIN5¤Ï2575É¼ÅªÃæ¤ÎÊ§Ìá¤·¡Ä¥Þ¥¤¥ëCS¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬V
¡¡11·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WIN5¤Ï2575É¼ÅªÃæ¤Ç¡¢19Ëü8820±ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊG1¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬È×ÀÐ¤Î¾¡Íø¡£²´ÇÏ¤¬½ÐÁö½ÐÍè¤ë¹ñÆâ¥Þ¥¤¥ëG1¤ò´°Á´À©ÇÆ¤·¤¿¡£
1¥ì¡¼¥¹ÌÜ
µþÅÔ9R¡¡²Ö¸«¾®Ï©ÆÃÊÌ
¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£
Ã±¾¡2ÈÖ¿Íµ¤
2¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Åìµþ10R¡¡½©¿§S
¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥º¥½¡¼¥É
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
3¥ì¡¼¥¹ÌÜ
µþÅÔ10R¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥«¥Ã¥×
¥Õ¥§¥ë¥ô¥§¥ó¥Æ
Ã±¾¡8ÈÖ¿Íµ¤
4¥ì¡¼¥¹ÌÜ
Åìµþ11R¡¡Áú·îS
¥¦¥§¥¤¥ï¡¼¥É¥¢¥¯¥È
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
5¥ì¡¼¥¹ÌÜ
µþÅÔ11R¡¡¥Þ¥¤¥ëCS
¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë
Ã±¾¡1ÈÖ¿Íµ¤
ÅªÃæÇÏÈÖ¡¡2-3-13-4-15
Ê§Ìá¶â¡¡19Ëü8820±ß
ÅªÃæÉ¼¿ô¡¡2575É¼
