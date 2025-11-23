¾®2¤ÎÍ§Ã£¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¡©¡×¢ª°Õ³°²á¤®¤ë¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤Ë9Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ü¡©¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢❇︎¤¯¤¥ and ¥é¥Í❇︎(@ririanpoppo)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊõÀÐ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÃÍÃÊ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÖÅú¤ËÇï»ÒÈ´¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥é¥¥é¤ÎÁõ¾þÉôÊ¬¤òËÜÊª¤ÎÊõÀÐ¤À¤È¿®¤¸¤ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤¬Âº¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ô¥å¥¢¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¡£
¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤¬¤¢¤ëÆü¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ë¤È❇︎¤¯¤¥ and ¥é¥Í❇︎¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¥Ò¥ä¥Ã¤È¤·¤¿❇︎¤¯¤¥ and ¥é¥Í❇︎¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
Ⓒririanpoppo
Ì¼¤¬¡Ö¤ªÍ§Ã£¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤é¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¾®2¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤«ー¡£ÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¿¤ÇÃÍÃÊÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢
¡ÖÊõÀÐ¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¤Ç5Ëü¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡£
Á°¸ÀÅ±²ó¡¢¾®2¤«¤ï¤¤¤¤☺️
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤ ¤¤Ã¤È¶â³Û¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ë¤È¤«¤½¤Î¶â³Û¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ü¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¡©(´ØÀ¾BBAwww)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤à¡¢²¹¤«¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: AKI0509
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë