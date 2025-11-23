ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¿ä¤·¤Î½÷Í¥¤È½éÂÐÌÌ¡Ö¾ð¤±¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY¡¡NIGHT¡¡DREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤ÏNHKÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤¬È´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤ÎÁ°¤´°ì½ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¹ðÇò¡£ÍµÈ¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¿¹ÅÄ¤¬¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤¬X¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»ä¤â¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡£Áê¸ß¥Õ¥©¥í¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢²¿¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö²¶¡¢¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´Íç´ÆÆÄ¡Ä¡×¡£
¡¡¿¹ÅÄ¤¬°ì»å¤Þ¤È¤ï¤Ì¥Ì¡¼¥É¤ÇÄ©¤ó¤ÀÆ±ºî¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢»ä¤¬Á´Íç´ÆÆÄ¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ç¤Ø¤Ø¤Ã¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿¹ÅÄ¤ÎÊý¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö°ú¤Â³¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£