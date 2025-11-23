À¶¸¶ÏÂÇî»á¡¡ËÜ¿Í¤ÎÎÙ¤Ç¡Öµð¿Í¡¦¾¾°æ½¨´î´ÆÆÄ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤½¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¡£½ªÎ»¸å¡¢£²£°£°£²Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿£Ï£Â¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸¶¹À¼£»á¤ä¾¾°æ½¨´î»á¤Ë²Ã¤¨¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤â»²²Ã¡££°£µÇ¯¤Ëµð¿ÍÂàÃÄ¸å¡¢µåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¶¸¶»á¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿½½Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç»²²Ã¤·¤¿£Ï£Â¤Î¹â¶¶¾°À®»á¤¬¡Ö¾¾°æ¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä´ÆÆÄ¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£¾¾°æ»á¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤¤¤¤¡©Èà£²ÆüÁ°¤Ë¤¤¤¿¤è¤Í¡©¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¤ç¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ñ¤Ê¤Î¡£¤³¤ì¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤«¤Ê¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤À¤¢¤¤¤Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿À¶¸¶»á¤â¡Ö¾¾°æ´ÆÆÄ¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤«¤½¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¾¾°æ»á¤Ï¡Ö»ä¤¬»×¤¦¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤³¤È¤Ïº£¤Ç¤âÂç¹¥¤¡£»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¢¦»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¡£
¡¡¾å¸¶¹À¼£»á¡¢¹©Æ£¸ø¹¯»á¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¡¢Á°ÅÄ¹¬Ä¹»á¡¢¿Î»ÖÉÒµ×»á¡¢¸µÌÚÂç²ð»á¡¢ÆþÍèÍ´ºî»á¡¢À¶¿åÎ´¹Ô»á¡¢Â¼ÅÄÁ±Â§»á¡¢¾¾°æ½¨´î»á¡¢¹â¶¶Í³¿»á¡¢²¬Åç½¨¼ù»á¡¢ÀÆÆ£µ¹Ç·»á¡¢ÛêÊÕ¹ä»á