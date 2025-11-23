É×¤Ï1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»ä¤Ï1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥Ñ¡¼¥ÈÇ¯¼ý100Ëü±ß¤Ç¤â¼Ò²ñÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤¿Êý¤¬ÆÀ¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¯¼ý100Ëü±ß¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯½÷À¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç½µ20»þ´Ö°Ê¾åÆ¯¤¡¢·î¤ÎµëÍ¿¤¬8Ëü8000±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¨¤ß¤³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤â¼Ò²ñÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ò·ï¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½µ¤Î¶ÐÌ³¤¬20»þ´Ö°Ê¾å¡Ê»Ä¶È»þ´Ö¤Ï¸¶Â§´Þ¤Þ¤º¡Ë
¢·î³Û¤ÎµëÍ¿¤¬8Ëü8000±ß°Ê¾å
£2¥«·î°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¤ÆÆ¯¤¯Í½Äê¤¬¤¢¤ë
¤³ØÀ¸¤Ç¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÅ¬ÍÑ³ÈÂç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï10Ç¯¤«¤±¤Æ½Ì¾®¡¦Å±ÇÑ¤µ¤ì¡¢·î³Û8Ëü8000±ß°Ê¾å¤ÎÄÂ¶âÍ×·ï¤âË¡Î§¤Î¸øÉÛ¤«¤é3Ç¯°ÊÆâ¤ÇÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈµëÍ¿¤«¤éÊÝ¸±ÎÁ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢°åÎÅ¤äÇ¯¶â¤ÎÊÝ¾ã¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î1¤Ä¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤ÇµÙ¤ó¤À¤È¤¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö½ýÉÂ¼êÅö¶â¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¶ÈÌ³³°¤Ç¤ÎÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÄÌ»»¤·¤ÆºÇÄ¹¤Ç1Ç¯6¥«·î´Ö¡¢µëÍ¿¤Î3Ê¬¤Î2ÁêÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¶âÌÌ¤Ç¤â¾Íè¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡¢Ëü°ì¤Î¤È¤¤Ë¤Ï°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸øÅª¤ÊÊÝ¾ã¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¨¤ß¤³¤µ¤ó¤¬·î³Û8Ëü8000±ß¤ÎµëÍ¿¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊÝ¸±ÎÁÎ¨¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·î8052±ß¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤Î¤¿¤á²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï·î5060±ß¡£¤¢¤ï¤»¤Æ·îÌó1Ëü3100±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤ÏÌó15Ëü7000±ß¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë2Ç¯´Ö²ÃÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏÇ¯³Û¤Ç¤ª¤è¤½1Ëü1000±ßÁý¤¨¤Þ¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¤â¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤ò³Î¼Â¤ËÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬½¼¼Â¤·¡¢Ï·¸å¤ÎÇ¯¶â³Û¤â¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ê¤É¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¸«¤ë¤È¡ÖÂ»¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤´¼ç¿Í¤ÎºÆ¸ÛÍÑ´ü´Ö¤ä²È·×Á´ÂÎ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§É×¤Ï1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»ä¤Ï1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£É×¤ÏºÆ¸ÛÍÑÃæ¡¢»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇ¯¼ý100Ëü±ß¤Û¤É¡£¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÉÞÍÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö»ä¤Ï1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£É×¡Ê1962Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤ÏÄ¹Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤òºÆ¸ÛÍÑ¤Ç·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ç15Ç¯¤Û¤É¶ÐÌ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¼ý¤Ï100Ëü±ßÁ°¸å¡£É×¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÐÌ³Àè¤«¤é¡Ø¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡Ù¤È°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÞÍÜ¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤Î¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÆÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ê¤¨¤ß¤³¤µ¤ó¡Ë
A¡§¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¼ê¼è¤ê¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¡¦Ç¯¶â¡¦¾ã³²»þ¤ÎÊÝ¾ã¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤¹Ã»»þ´ÖÏ«Æ¯¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤Ë¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
