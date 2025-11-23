aespa¹ÈÇòÈ¿ÂÐ½ðÌ¾¤â¡¢ÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë±Æ¶Á¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖK-POP¤ËÃæ¹ñ¿Í¤ÏÉÔÍ×¡×
2025Ç¯11·î19Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦Ä«Á¯ÆüÊó¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÈ¯¸À°ÊÍè¡¢¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¤âµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¹á¹Á¡¦Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¡£ÆüËÜ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖJO1¡×¤¬28Æü¤Ë¹½£¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆÍÁ³¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡×¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤¬¡ÖÈô¤Ó²Ð¤·¤¿¡×¤È¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
aespa¤ÏÂç³¢Æü¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤òµá¤á¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Æü¤Î»þÅÀ¤Ç7ËüÉ®¤òÄ¶¤¨¤ë»¿Æ±¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï2022Ç¯¡¢SNS¤Ë¡Ö¤¤Î¤³±À¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë·Á¤ÎÂî¾å¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÆüÃæÂÐÎ©¤Î¤¢¤ª¤ê¤ÇÁûÆ°¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¡×¤Èµ»ö¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹á¹Á»æ¡¦À±ÅçÆüÊó¤Ï¡Öaespa¤Ï¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÃæÆü³°¸ò¤ÎºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡×¡Öaespa¤¬Í½Äê¤É¤ª¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤¬¡¢ÃæÆü´Ø·¸¤Î¶ÛÄ¥ÅÙ¤òÂ¬¤ëÉ÷¸þ·×¤È¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£aespa
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¡¢Éé¤±¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÃæÎ©¤ò·ø»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖK-POP¤Ï´Ú¹ñ¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÃæÆü¤ÎÂÐÎ©¤Ç´Ú¹ñ¤ËÈï³²¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖK-POP¤ËÃæ¹ñ¿Í¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë²Ú¶£¤ò´Þ¤áÃæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂæÏÑ·Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ëK-POP¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë