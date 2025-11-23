ÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡ÖÄ¹Ìî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö¥ª¥¢¥·¥¹¤ª¤Ö¤»¡×¡¢1°Ì¤Ï¡© ¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ëµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ»¤Î±Ø¤Ë¤Ï¡¢ »ºÄ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤ä¸ÂÄê¤Î²Ã¹©ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17¡Á18Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆ»¤Î±Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¦¡ÖÄ¹Ìî¸©¤ÎÆ»¤Î±Ø¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¾®ÉÛ»Ü¤Ï·ª¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤Ç¡¢·ª²Û»Ò¤äÃÏ¼ò¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤êÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¡¢¡Ö·ª²Û»Ò¡¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿·Ú¿©¤ä¤ª¤³¤ï¤¬ËÉÙ¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö·ª¤äÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÃÏ¸µºî²È¤Î¹©·ÝÉÊ¤âÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤ÈÌ£³Ð¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤«¤é¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÌ¿®½£¤Î¶¿ÅÚ¿©¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø¥µ¥Ð¥¿¥±¡Ù¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä»¼è¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ¹Ìî¤é¤·¤µ¡Ê¤½¤Ð¡¦ÌîºÚ¡¦»³ºÚ¡Ë¤È»³¥ÎÆâÆÈ¼«¤Î¿©Ê¸²½¤ÎÎ¾Êý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤½¤ÐÊ´¤Ï»³¥ÎÆâÄ®»º¡£ÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î¹á¤ê¹â¤¤¤½¤Ð¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö»¨»ï¤Ç¤ß¤Æ³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)
2°Ì¡§¥ª¥¢¥·¥¹¤ª¤Ö¤»¡Ê¾å¹â°æ·´¾®ÉÛ»ÜÄ®¡Ë¡¿30É¼Ä¹Ìî¸©¾®ÉÛ»ÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ¥ª¥¢¥·¥¹¤ª¤Ö¤»¡×¤Ï¡¢¾å¿®±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¾®ÉÛ»Ü¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÈÌÆ»¤«¤é¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¾®ÉÛ»Ü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö·ª¤ÎÎ¤¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¡£Æ»¤Î±Ø¤Ç¤â¡¢·ª¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤äÆÃ»ºÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë½©¤Ë¤Ï¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ö¥É¥¦¤ä¥ê¥ó¥´¤¬ËÉÙ¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ËÌ¿®½£¤ä¤Þ¤Î¤¦¤Á¡Ê²¼¹â°æ·´»³¥ÎÆâÄ®¡Ë¡¿35É¼Ä¹Ìî¸©»³¥ÎÆâÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆ»¤Î±Ø ËÌ¿®½£¤ä¤Þ¤Î¤¦¤Á¡×¤Ï¡¢»Ö²ì¹â¸¶¤äÅòÅÄÃæ½Â²¹Àô¶¿¤Ø¸þ¤«¤¦»þ¤Î¸¼´Ø¸ý¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥ê¥ó¥´¤ä¥Ö¥É¥¦¤ÎºÏÇÝ¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢Ä¾Çä½ê¤Ë¤Ïµ¨Àá¤´¤È¤ËºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¿·Á¯¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¥¸¥ã¥à¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¤âËÉÙ¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿®½£¤é¤·¤¤ÊÆ¤ä¤½¤Ð¡¢¤½¤·¤Æ²¹Àô³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²¹ÀôÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÃ»ºÉÊ¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ºä¾å ·Ã)