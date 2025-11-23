¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÍ½¹ð¤Ë¤â¤Á¤é¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¿¡©¥À¥ó¥µ¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤«¤Ä²Î¿Í¡ÄÂ¸ºß´¶È´·²¤ÎÂ¿ºÍÇÐÍ¥¤¬¼¡²óÅÐ¾ì¤Ë
¡ãÂè»Í½½Ï»²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
ÄÕ½Å¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÌò¼Ô³¨¤¬»Å¾å¤¬¤é¤º¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡¢£²¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤³¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¡Ë¡£
¤³¤Î»×¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢²ÎËû¤¬ºÆ¤Ó¹Ì½ñÆ²¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ìò¼Ô³¨¤Ï´°À®¡£²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ï³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌ¾¤Ç³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¼Ì³Ú¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¹¾¸Í»ÔÃæ¡¢¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£