³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤ÎÈïÇúÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¡¹Åç
¹Åç¤Ë¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤Æº£Ç¯¤Ç80Ç¯¡£¹Åç»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÈïÇú¤Îµ²±¤òÅÁ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Î©¹Åç³§¼Â¹â¹»¤ËÂçºå¤«¤é¾®³Ø6Ç¯À¸115¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°¿È¤Î½÷³Ø¹»¤Î»þ¤ËÈïÇú¤·¤¿²ÏÅÄÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³¤òËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£²ÏÅÄ¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¡¢Åö»þ¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ä
¢£²ÏÅÄ¤µ¤ó
¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¶õÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»àÂÎ¤¬¾Æ¤«¤ì¤Æ¤âÀî¤Ë°äÂÎ¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÁ´Á³¤½¤ì¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬ÀïÁè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤¦»ö¤ò¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×
¤³¤ÎÊ¿ÏÂ³Ø½¬¸òÎ®²ñ¤Ïº£Ç¯¤Ç3²óÌÜ¡£¾®³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¼Â¹â¹»¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¡¢·Ñ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç»ÔÀ¾¶è¤Î¸ÅÅÄ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï21Æü¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î¿¹À¯ÃéÍº¤µ¤ó¤¬5Ç¯À¸117¿Í¤ËÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ç³Ø¹»¤ÎÅÏ¤êÏ²¼¤ÇÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¹À¯¤µ¤ó¾Ú¸À
¡Ö¤É¤¦¤»Ì¿¤ÎÌµ¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤Ë¤Ê¤¼¿å¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤ó¤Ê¤Ë¿å¤ò°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¦¤È80Ç¯²á¤®¤¿º£¤Ç¤â¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡×
³Ø¹»¤ÎÀèÇÚ¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¸¶Çú¤Îµ²±¤Ç¤¹¡£
¢£¾®³ØÀ¸
¡Ö³Ø¹»¤ÇÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤ä¤Ã¤Æ½¬¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÊ¹¤¤¤Æ¿·¤·¤¤È¯¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÈïÇú¤«¤é80Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢º£²ó¤ÎÌÜÅª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¿¹À¯¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤ò±ÇÁü¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Ê¿ÏÂ³Ø½¬¤Î¶µºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯11·î21ÆüÊüÁ÷¡Õ