¡ÖºÇ½ªÀï¤Ç¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤·¤ÆJ1¾º³Ê¤Ç¤¤ë¡×V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ¿å¸Í¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¼ó°Ì¤Ë! ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥µ¥Ã¥«ーÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï23Æü¡¢¿å¸Í¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤ò2ÂÐ1¤ÇÀ©¤·¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ýー¥¿ー
¡Ö³Í¤ë¤¾TEPPEN‼¡×
2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¡£
J1¾º³Ê¤¬1¥Áー¥à¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Âçº®Àï¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¼ó°Ì¡¢¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¿·°æ¡ª
°ÜÀÒ²ÃÆþ¸å½é¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Î·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾20Ê¬¡¢¥´ー¥ëÁ°¤Ç»Å³Ý¤±¤¿ÊÆÅÄ¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¡£
2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤¬¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Àá¤Ï4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê¤ÏºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·°æ °ìÍÔÁª¼ê(32)
¡Ö¥Üー¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸åÂ¤ò¿¶¤êÈ´¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¤·¤Æ¾º³Ê¤Ç¤¤ë¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢Ä¹ºê°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×
8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò¤«¤±¤ÆÄ©¤àºÇ½ªÀá¤Ï29Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£