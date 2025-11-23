ÂçËÙ·Ã¡¡11ºÐÄ¹½÷¤Î¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ËÎÞ¡Ä¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¶¥µ»¤È¤Ï?
¡¡¸µAKB48¡¢SDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçËÙ·Ã¡Ê42¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Î¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤êÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö4Ç¯À¸¤«¤é»Ï¤á¤¿³Ø¹»¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡£Ä¹½÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ëÃæ¤ÇÁª¤ó¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¡ªº£Æü¡¢½é¤á¤Æ¼¡½÷¤òÏ¢¤ì¤Æ±þ±ç¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¤á¤ÆÄ¹½÷¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡¢¡¢ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬½é¤á¤Æ¸«¤ë»î¹ç¤Ç¸ø¼°Àï½é¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÇ°¤¹¤Ù¤½é¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÄ¹½÷¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¡Ö¼¡½÷¤òÊú¤Ã¤³É³¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¼¡½÷¤Ë±£¤ì¤Ê¤¬¤éÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¤·¤ÆÎÞ¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¼¡½÷¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Á°¸þ¤¤À¤Ã¤³¤Î¤Þ¤Þ¿²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼¡½÷¤ÎÍÍ»Ò¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤¬¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤â¤Î¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçËÙ¤ÏµÓËÜ²È¤Î¶âÂôÃ£Ìé»á¤È13Ç¯¤Ë·ëº§¡£14Ç¯6·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¡£ºòÇ¯12·î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂè2»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£