µð¿Í¡¦Ä¹Ìî¡¡¤é¤·¤µÁ´³«¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¡²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ö³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ÖÂ«¤òÅÏ¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤äºäËÜ¤âÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤³¤é¤¨ÀÚ¤ì¤ºÎÞ¡£Âç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¾ìÆâ¤ò°ì¼þ¤·¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¯°Æ¤Ç°ÛÎã¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ·Á¼°¤Ç¹Ô¤¤¡Ö°ì¿Í¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¤Ê¤È¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£16Ç¯´Ö¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë±ÇÁü¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¹â¶¶Í³¿»á¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚ¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¤«¤é¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¡¢²ÖÂ«Â£Äè¤Ë¤Ï¹â¶¶Í³¿»á¡¢Â¼ÅÄ½¤°ì»á¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¦¿ûÌî¤¬ÅÐ¾ì¡£µå¾ì¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²Ö¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ¹¾å¤²¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤òÊá¤Þ¤¨¡¢Æ¹¾å¤²¤ËÍ¶Æ³¤·¡ÖËÍ¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÏÂ¿¿¤À¤±¤ä¤Ã¤ÆÎ©¤Áµî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ºÇ¸å¤ÏÆâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤âÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸7²óÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¿ûÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î²ÖÂ«¤Î¿ô¤¬Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÄ¹Ìî¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£