¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¿·¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡Ìò¼Ì¿¿¤¬¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè46²ó¡ÖÁ¾²æº×¤ÎÊÑ¡×¡Ê30ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ºä¸ýÎÃÂÀÏº¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¡¦Ãæ»³ÉÙ»°Ïº¡£Âè46²ó¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÌò¼Ô³¨¤¬»Å¾å¤¬¤é¤º¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤È²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¡¢2¿Í¤Ë¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤³¨¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¡£¤³¤Î»×¤¤¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢²ÎËû¤¬ºÆ¤Ó¹Ì½ñÆ²¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìò¼Ô³¨¤Ï´°À®¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¶½¹Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Ï³¨»Õ¡¦Åì½§ºØ¼Ì³Ú¤ÎÌ¾¤Ç³¨¤òÇä¤ê½Ð¤¹¡ª¼Ì³Ú¤Î¤¦¤ï¤µ¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¹¾¸Í»ÔÃæ¡¢¹¾¸Í¾ëÃæ¤Ë¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¹¤¸¤À¡£
