¡Úµð¿Í¡ÛÆâ³¤Å¯Ìé¥³¡¼¥Á¤¬Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÎÞ¡Ö¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²£³Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£µ¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤·¡ÖÆÃÊÌ¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£¤µ¤ß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤ÈÄ¹Ìî¤È¤¤¤¨¤Ð£²£°£±£±Ç¯£±£°·î£²£²Æü¤Î²£ÉÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤À¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤ËÄ¹Ìî¤¬¥Á¡¼¥à£´£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝËÜÎÝÂÇ¡££³ÈÖ¼ê¤Ç£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤ÈÇ®Åê¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ³¤¤Ë·àÅª¤Ê·Á¤Ç£±£¸¾¡ÌÜ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇÂ¿¾¡¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¥·¡¼¥ó¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¸ì¤ê¡¢Ä¹Ìî¤ÈºäËÜ¤¬Êú¤¹ç¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍ¦¿Í¤È¤ÎÊúÍÊ¤Ï¤â¤é¤¤µã¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£