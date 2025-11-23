¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×·ë²ÌÈ¯É½ ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅÄÃæ°ª¤µ¤ó
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¤Î·ë²ÌÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬23Æü¡¢HEP¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.1ÅÄÃæ°ª¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÄü¤á¤º¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ª¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.2¤ÎÃæËÜÈÁÆî¡Ê¤Ê¤«¤â¤È¡¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¡£ÃæËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§¼Ò²ñ³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î4Æü
¼ñÌ£¡§ÊÔ¤ßÊª¡¢¼«Á³¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥¨¥Ó¡¢¥Á¥ç¥³
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Æú¤ò¸«¤¿¤±¤ì¤Ð±«¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤µ¤¤
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþÃËÈþ½÷Â·¤¤¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È10¿Í
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅÄÃæ°ª¤µ¤ó
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÃæËÜÈÁÆî¤µ¤ó
½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.2¤ÎÃæËÜÈÁÆî¡Ê¤Ê¤«¤â¤È¡¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¡£ÃæËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦¸÷±É¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÅÄÃæ°ª¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤¢¤ª¤¤¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
³ØÉô¡¿³ØÇ¯¡§¼Ò²ñ³ØÉô¡¿3Ç¯
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ
ÃÂÀ¸Æü¡§1·î4Æü
¼ñÌ£¡§ÊÔ¤ßÊª¡¢¼«Á³¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¥¨¥Ó¡¢¥Á¥ç¥³
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Æú¤ò¸«¤¿¤±¤ì¤Ð±«¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤µ¤¤
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë
¢¡¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡2025 supported by TGC CAMPUS
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡§TGC CAMPUS
¡¦¼çºÅÃÄÂÎ¡§¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â»ÜÆü¡§2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦WEBÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯07·î26Æü 10»þ00Ê¬¡Á2025Ç¯11·î23Æü 12»þ00Ê¬
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û